Мэр Нефтеюганска заявила о возобновлении строительства спортивного комплекса

В Нефтеюганске возобновилось строительство многофункционального спортивного комплекса. Подрядчик уже прорабатывает документацию. Об этом у себя в соцсетях заявила мэр города.

Напомним, что данное учреждение просили возвести родители юных акробатов, погибших в ДТП в районе Ханты-Мансийска в 2016 году.

«Для его завершения уже определен новый подрядчик – ООО Специализированный застройщик «ЮграСтройПартнер». В данный момент организация прорабатывает строительную документацию объекта. Напомню, данный комплекс предназначается для занятий художественной гимнастикой, аэробикой, акробатикой, легкой атлетикой и игровыми видами спорта. По проекту здание будет включать в себя два зала спортивной акробатики, легкоатлетический зал и вспомогательные помещения», – сообщила глава Нефтеюганска Эльвира Бугай.