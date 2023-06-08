Югорский школьник спас потерявшегося малыша в Тюменской области

Во вторник, 6 июня, в селе Озерном Тюменской области потерялся трехлетний мальчик. Местные жители обошли весь лес, чтобы найти малыша. В том числе в поисках участвовал 15-летний школьник Егор Головкин из Нефтеюганска, который гостил в то время у бабушки. Сначала он отслеживал местоположение мальчика на квадрокоптере, а потом пошел вдоль берега реки. Там он и нашел ребенка − по шею в ледяной воде. Этой историей поделилась тетя Егора Елена Соскина в группе во «ВКонтакте» «Типичный Нефтеюганск».

«Все это время он ходил и звал мальчика по имени, пешком прошел около четырех километров, кричал ему. И только около 00:00 часов ночи, он услышал всплески воды, и малыш ему начал откликаться. Мальчика он нашел в обрыве реки, по шею в ледяной воде, он уже был без сил. Буквально несколько минут и малыш бы погиб. Егор без раздумья кинулся в эту реку, вытащил его, укутал в одежду и принес домой родителям. Мальчик озяб, весь искусан, ужаленный крапивой, но, главное, что он жив», − рассказала родственница подростка.

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