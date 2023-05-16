Пожилой водитель «Hyundai» не уступил дорогу и спровоцировал ДТП в Нефтеюганском районе

Накануне, 15 мая, в Нефтеюганском районе произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля. Виновником аварии стал 71-летний водитель «Hyundai», который не уступил дорогу, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

«Около 16:10, на 9 км автодороги «Нефтеюганск - Левый берег р. Обь», 71-летний водитель «Hyundai», при выезде со второстепенной дороги, по предварительным данным, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Volkswagen», двигающимся по главной дороге», − рассказали в ведомстве.

В результате ДТП 60-летняя пассажирка «Volkswagen» получила травмы.

Всего за минувшие сутки в Югре зарегистрировали три ДТП, в которых трое человек получили травмы.