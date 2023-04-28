За нападение бездомной собаки пенсионерке выплатят компенсацию морального вреда

Мэрия Нефтеюганска выплатит пенсионерке компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей за нападение бездомной собаки. В ноябре 2022 года во дворе жилого дома на нее напало животное. Женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в медучреждение, рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

«Нападение собаки стало возможным вследствие ненадлежащего выполнения органами местного самоуправления полномочий по отлову беспризорных животных и повлекло за собой причинение местной жительнице нравственных и физических страданий», − говорится в сообщении.

Требования прокурора судом удовлетворены, в пользу пенсионерки с ответчика взыскали компенсация морального вреда.