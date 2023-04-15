В шести муниципалитетах Югры подешевел бензин

За прошедшую неделю в Нефтеюганске сильно подешевел бензин. Снижение цен на топливо также зарегистрировано в пяти муниципалитетах ХМАО. Информацию об этом предоставили в Региональном аналитическом центре.

«По результатам мониторинга за период с 03.04.2023 по 10.04.2023 в шести муниципальных образованиях Югры наблюдается снижение цен на автомобильное топливо, в трех муниципальных образованиях наблюдается как снижение, так и рост на отдельные виды топлива, в трех муниципальных образованиях рост цен, в 10 муниципальных образованиях цены остались на прежнем уровне. Максимальное снижение цен на ГСМ зафиксировано в Нефтеюганске (АИ-92 — 99,66%, АИ-95 — 99,20%)», — говорится на сайте ведомства.

Эксперты выявили уменьшение стоимости газового топлива в Радужном, а в Мегионе – дизеля. При этом в Мегионе подорожал бензин. Наибольший рост цен на дизель зафиксирован в Нижневартовском районе.