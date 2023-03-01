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«Собачий Тиндер»: в Нефтеюганске необычно ищут хозяев для четвероногих

В общественной организации помощи бездомным животным Нефтеюганска придумали собачий Тиндер

«Собачий Тиндер»: в Нефтеюганске необычно ищут хозяев для четвероногих
https://t.me/deposugra

В Нефтеюганске общественная организация «Право на жизнь» опубликовала карточки животных, которые ищут дом. Каждая анкета в «собачьем Тиндере» рассказывает об уникальном характере питомца. Посмотреть всех животных и выбрать себе друга можно в Телеграм-канале департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«Право на жизнь» принимает любую помощь, будь то работа на участке, финансовые пожертвования или передача животных новым хозяевам. В сообществе всегда найдутся дела, требующие отклика неравнодушных», – рассказали в ведомстве.

Встретиться с очаровательными животными можно на еженедельных субботниках и днях открытых дверей.


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Сегодня в 16:18, просмотров: 125, комментариев: 0
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