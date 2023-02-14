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Фермер из Нефтеюганского района отказывается от помощи властей, пока его коровы умирают

Главу фермерского хозяйства Нефтеюганского района обвинили в издевательстве над коровами

Фермер из Нефтеюганского района отказывается от помощи властей, пока его коровы умирают
Фото: unsplash.com

В Нефтеюганском районе глава крестьянско-фермерского хозяйства морит домашний скот голодом, содержит его в антисанитарных условиях, а также не соблюдает условие карантина по лейкозу. Местные власти не остались в стороне и попытались помочь фермеру, однако женщина отказалась от поддержки, рассказал «Вестник» со ссылкой на собственный источник.

«Они должны были ликвидировать животных, когда лейкоз начался. Фермер ветеринаров на территорию не пускала. Начала лишь после того, как забили тревогу волонтеры. Сам карантин могут убрать после двух отрицательных анализов. Сейчас у них в сарае около десяти трупов животных, на улице животные также умирают. Коровы стоят голодные, иногда им привозят один тюк сена на 50 голов. Это очень мало, надо хотя бы как минимум два», – рассказал собеседник изданию.

Помещение для КФХ арендует Рузалия Уточкина, которая содержит у себя около 50 коров и одну лошадь. В июле прошлого года на территории хозяйства был объявлен карантин из-за того, что животные заразились лейкозом. Однако фермер решила пустить ситуацию на самотек.

«Хозяйка заявила, что животные находятся в надлежащем состоянии, никакой проблемы с кормлением скота нет. Претензий к администрации города она не имеет и продолжит самостоятельно содержать поголовье хозяйства», – заявила в своих социальных сетях глава Нефтеюганска Эльвира Бугай.

Отметим, что животные этого хозяйства систематически появляются в городе. Администрация Нефтеюганска регулярно направляла обращения в ветеринарную службу, Россельхознадзор и полицию города по этому поводу. Надзорные органы в свою очередь не проводили никаких проверок, ссылаясь на мораторий.


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Сегодня в 16:46, просмотров: 84, комментариев: 0
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