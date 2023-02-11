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Югорчанина осудили на две месяца за угрозы взорвать речную переправу

Югорчанина, грозившего летом взорвать переправу, осудили

Югорчанина осудили на две месяца за угрозы взорвать речную переправу
Фото: ru.freepik.com

В Югре осудили жителя Нефтеюганского района, который в июне прошлого года грозил полицейским взорвать понтонную переправу – мужчине не понравилось, что он не может переплыть реку Пойк.

Участковый уполномоченный в кратчайшие сроки установил личность звонившего, им оказался 49-летний житель городского поселения Пойковский Нефтеюганского района. В момент совершения звонка он находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Сотрудниками ОМВД России по Нефтеюганскому району в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.207 УК РФ, которое в настоящее время рассмотрено в суде. Осужденному назначено наказание в виде ограничения свободы на срок два месяца. Приговор суда вступил в законную силу», – рассказали в УМВД Югры.


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Сегодня в 10:02, просмотров: 114, комментариев: 0
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