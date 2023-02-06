Жительница Нефтеюганска предстанет перед судом за продажу записей телефонных переговоров

Работница одного из салонов сотовой связи Нефтеюганска обвиняется в продаже телефонных разговоров клиентов. Женщина предстанет перед судом за нарушение тайны телефонных переговоров, незаконное разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, и неправомерный доступ к охраняемой законом информации.

«Обвиняемая в период с июля по август 2021 года, являясь специалистом офиса продаж одного из операторов сотовой связи, используя служебное положение, незаконно копировала из клиентской базы детализацию соединений абонентов и предоставляла её посторонним лицам, получая за это денежное вознаграждение», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Своими действиями обвиняемая нарушила конституционные права граждан на тайну телефонных переговоров. Сейчас уголовное дело направили в суд.