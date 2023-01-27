Лобовое столкновение в Нефтеюганском районе обернулось смертью молодой девушки

Накануне, 26 января, на автодороге «Тюмень–Тобольск–Ханты-Мансийск» произошло лобовое столкновение автомобилей, при котором погибла молодая девушка. По предварительной информации, одну из легковушек занесло на полосу встречного движения.

«В 16:07 на 759 км автодороги «Тюмень–Тобольск–Ханты-Мансийск» 51-летняя женщина, управляя автомобилем «GEELY», по предварительным данным, не учла дорожные и метеорологические условия, в следствие чего допустила занос своего автотранспорта с последующим выездом на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с транспортным средством «ВАЗ», под управлением 39-летней женщины», – сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Югре.

В результате ДТП оба водителя и годовалый пассажир автомобиля Лады получили травмы, а 20-летняя пассажирка этого же автомобиля погибла. Ребенок находился в детском кресле, что позволило минимизировать травмы.

Всего за минувшие сутки в Югре зарегистрировали семь ДТП, в которых три человека погибли и 10 – получили травмы.