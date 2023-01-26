Два водителя грузовика погибли в ходе столкновения на трассе «Нефтеюганск-Сургут»

В Нефтеюганске произошло ДТП со смертельным исходом. По информации Госавтоинспекции Югры, инцидент произошел днем на 11 километре автомобильной дороги «Нефтеюганск-Сургут». Столкнулись два большегруза.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водители транспортных средств 1968 и 1988 годов рождения от полученных травм скончались на месте происшествия. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа», – прокомментировали в региональном отделении ГАИ.