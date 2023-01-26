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Нефтеюганец на «Лексусе» заплатит 200 тысяч рублей за пьяную езду

Житель Нефтеюганска заплатит крупный штраф за вождение в нетрезвом виде

Нефтеюганец на «Лексусе» заплатит 200 тысяч рублей за пьяную езду
Фото: pixabay.com

В Нефтеюганске 28-летнего водителя «Лексуса» повторно поймали на вождении в нетрезвом виде и назначили штраф в размере 210 тысяч рублей. В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело и передали в суд, сообщили в пресс-службе УМВД по Югре.

«В ходе разбирательств госавтоинспекторы установили, что ранее нефтеюганец уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в алкогольном опьянении. Тогда суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишил прав управления на срок один год и шесть месяцев», – рассказали в ведомстве.

Отметим, что максимальное наказание за пьяную езду – лишение свободы на срок до двух лет.

Напоминаем, ранее житель Сургута в нетрезвом виде учинил массовое ДТП. Всего за прошлую неделю в Югре задержали 130 пьяных водителей.


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Сегодня в 10:50, просмотров: 139, комментариев: 0
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