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В Нефтеюганске перекроют дороги из-за Крестного хода

Мэр Нефтеюганска сообщила об ограничениях на дорогах из-за Крещения

В Нефтеюганске перекроют дороги из-за Крестного хода
Фото: vk.com/id690639231

В Нефтеюганске из-за проведения Крестного хода с 11:30 до 15:00 частично перекроют дороги. Об этом заявила глава города Эльвира Бугай у себя в соцсетях.

Ограничения коснутся следующих участков:

  • ул. Александра Филимонова от пешеходного перехода до пересечения с ул. Набережная;
  • ул. Набережная от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Романа Кузоваткина.

Также будет ограничен выезд всех видов транспортных средств на указанные дороги из дворов и со стоянок. Нефтеюганцев попросили отнестись с пониманием и выбирать другие маршруты следования в этот промежуток времени.


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Сегодня в 16:15, просмотров: 73, комментариев: 0
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