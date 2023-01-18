Мэр Нефтеюганска сообщила об ограничениях на дорогах из-за Крещения

В Нефтеюганске из-за проведения Крестного хода с 11:30 до 15:00 частично перекроют дороги. Об этом заявила глава города Эльвира Бугай у себя в соцсетях.
Ограничения коснутся следующих участков:
- ул. Александра Филимонова от пешеходного перехода до пересечения с ул. Набережная;
- ул. Набережная от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Романа Кузоваткина.
Также будет ограничен выезд всех видов транспортных средств на указанные дороги из дворов и со стоянок. Нефтеюганцев попросили отнестись с пониманием и выбирать другие маршруты следования в этот промежуток времени.