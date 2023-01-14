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​Двойное убийство в Югре: мужчина расправился с бывшей женой и ее новым спутником

В Пойковском произошло двойное убийство

​Двойное убийство в Югре: мужчина расправился с бывшей женой и ее новым спутником
Фото: СУ СКР по ХМАО

Следственный комитет разбирается в деталях трагедии в Пойковском: там мужчина убил двух человек — свою бывшую жену ее нового спутника. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО, ревнивец подкараулил жертв в гостях у знакомых — он подождал, когда пара вместе со всей компанией выйдет из квартиры, и набросился на нее с ножом — успел сделать несколько ударов по голове и телу бывшей супруги и ее приятеля. Оба умерли на месте.

«Нефтеюганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Нефтеюганского района. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщила пресс-служба СУ СКР по ХМАО.


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Сегодня в 11:05, просмотров: 103, комментариев: 0
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