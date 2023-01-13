На автодороге в Нефтеюганском районе произошло ДТП с летальным исходом

В минувшие сутки на автодороге «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе произошло ДТП, в котором погиб пожилой водитель «Лады». По предварительной информации, он пытался совершить обгон и столкнулся с легковушкой.

«Около 17:05 на 626 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе 61-летний водитель «Лада Нива», по предварительным данным, совершая обгон, не убедился в безопасности и допустил столкновение с автомобилем «Suzuki», движущимся во встречном направлении. У результате автоаварии водитель Нивы от полученных травм скончался, а водитель Suzuki доставлен в медицинское учреждение», – сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Югре.

Всего за 12 января в регионе зарегистрировали три ДТП, в которых один человек скончался и трое получили травмы.