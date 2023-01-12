При столкновении легковушки и большегруза в Нефтеюганском районе пострадал один человек

Накануне, 11 января, на автодороге «Тюмень-Ханты-Мансийск» произошла авария из-за несоблюдения дистанции. В результате столкновения легковушки и большегруза пострадал 23-летний пассажир «Toyota».

«В 08:05, в Нефтеюганском районе, 58-летняя женщина, управляя автомобилем «Toyota», двигаясь в районе 774 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск», по предварительным данным, не учла дорожные и метеорологические условия, не выбрала безопасную дистанцию и допустила столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «МАЗ», под управлением 49-летнего водителя», – рассказали в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Югре.

За минувшие сутки в округе зарегистрировали два ДТП, в которых двое получили травмы.