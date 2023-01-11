После пожара с погибшими в Нефтеюганске возбудили уголовное дело

В Нефтеюганске возбудили уголовное дело после пожара в жилом доме, в котором погибли двухлетний ребенок и его отец. Расследование проводится по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

«11 января 2023 года около 02:00 произошло возгорание в одной из квартир дома № 5 в 15 микрорайоне города Нефтеюганска. В результате пожара погиб двухлетний ребенок и его 34-летний отец. Кроме того, 31-летняя мать погибшего ребенка и еще один 8-летний ребенок госпитализированы в медицинское учреждения с ожогами различной степени тяжести», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе причины возгорания.