Вандалы из Нефтеюганска приступили к порче новогодних арт-объектов

В Нефтеюганске вандалы за последние две недели испортили порядка десяти новогодних декораций и арт-объектов. Помимо этого, периодическим нападкам подвергся фигура пингвина на Юбилейной площади. Об этом в своем телеграм-канале сообщила мэр города Эльвира Бугай.

«Так, копилка нефтеюганских вандалов недавно пополнилась новыми результатами: Сломанная лыжа у снеговика в скейт-парке; Вырванная лента дюралайт в конструкции на Набережной; Оторванное основание подиума конструкции в 16 микрорайоне; Сломанные светодиодные элементы «Шаров» в результате их варварской проверки на прочность; Неоднократные попытки выкрутить лампочки в тоннеле около ЗАГСа; Метко сбитые шары на центральной ёлке», – написала Эльвира Бугай.

Ранее мэр Нефтеюганска сообщала о вандалах, которые сломали терминал и украли мыло в общественном туалете.