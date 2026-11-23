С начала зимнего сезона дорожные службы Сургута использовали более трех тысяч кубометров пескосоляной смеси для борьбы с гололедом. Это примерно 449 машин противогололедного материала, сообщили в администрации города. Только за последнюю неделю на дороги и пешеходные зоны высыпали более тысячи кубометров смеси. Усиленная обработка потребовалась из-за перепадов температуры, при которых на покрытии образуется наледь.

В первую очередь дорожники обрабатывают подходы к остановкам общественного транспорта, школам, детским садам, поликлиникам и другим социальным учреждениям. Маршруты спецтехники корректируют с учетом прогноза погоды и обращений жителей.

«Особое внимание уделяем подходам к остановкам, школам, детским садам, поликлиникам и другим соцобъектам. Маршруты корректируются с учетом прогноза погоды – работаем на опережение. Также ориентируемся на ваши обращения», – подчеркнул глава Сургута Максим Слепов. Сообщить о необходимости обработать тротуар или расчистить дорогу можно в МКУ «ДДТиЖКК» по телефону 37-50-50.

За состояние пешеходных зон во дворах отвечают управляющие организации. Если компания не проводит обработку или выполняет работы ненадлежащим образом, жители могут направить обращение в Службу жилищного надзора Югры через ГИС ЖКХ. Также жалобу принимают в Сургутском отделе инспектирования по адресу: улица Маяковского, 21А, кабинет 309.

Ранее siapress.ru сообщал, что все 52 управляющие компании, ТСН и ТСЖ Сургута заключили договоры на зимнюю уборку дворов. Городские специалисты контролируют очистку придомовых территорий, кровель, козырьков и балконов, а также организацию вывоза снега.