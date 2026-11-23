Югра заняла десятое место среди регионов России по покупательной способности доходов населения. Среднедушевой доход в округе во втором квартале 2026 года составил 99,3 тысячи рублей в месяц, следует из рейтинга РИА Новости, подготовленного по данным Росстата и ЕМИСС. При составлении рейтинга аналитики сопоставили среднедушевые доходы жителей со стоимостью фиксированного набора потребительских товаров и услуг в каждом регионе. Такой подход позволяет учитывать разницу в местных ценах.

В Югре среднедушевого дохода хватало на 3,27 фиксированного потребительского набора. Однако с учетом инфляции реальные доходы жителей округа за год выросли только на 0,5%. В среднем по России рост составил 1,1%.

Лидером рейтинга стал Ямал, где месячный доход на человека достиг 192,2 тысячи рублей и соответствовал стоимости 6,28 потребительского набора. Второе место заняла Чукотка с коэффициентом 5,48, третье — Ненецкий автономный округ с результатом 5,42.

В первую десятку также вошли Магаданская область, Москва, Сахалинская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Мурманская область. Состав группы лидеров по сравнению с предыдущим годом не изменился.

Высокие позиции северных регионов аналитики связывают с повышенными заработками в добывающих отраслях и сложными климатическими условиями. При этом высокие доходы Москвы и Санкт-Петербурга обеспечивают не только зарплаты, но также предпринимательская деятельность, собственность и банковские вклады.

В среднем по России доход на человека во втором квартале составил 76,7 тысячи рублей в месяц — на пять тысяч больше, чем годом ранее. Медианный показатель среди регионов достиг 61,3 тысячи рублей. Разница между максимальным и минимальным среднедушевым доходом составила 8,6 раза.

Ранее Югра заняла пятое место в России по покупательной способности медианной зарплаты. После уплаты НДФЛ она составляла 114,1 тысячи рублей, чего хватало в среднем на 3,76 фиксированного набора товаров и услуг. Подробнее – в материале siapress.ru.