В Сургуте родители учеников школы № 44 просят губернатора решить проблему с подвозом детей

Родители учеников сургутской школы № 44, которая закрыта на ремонт, пожаловались губернатору Югры Руслану Кухаруку на сложности с поездками детей на занятия. По их словам, школьникам приходится добираться в другие образовательные учреждения на переполненных автобусах или пешком по морозу.

«Около тысячи детей распределили по пяти разным школам города, но транспортный вопрос администрация Сургута полностью проигнорировала! Никаких компенсаций или специальных школьных автобусов для детей нет. Единственный прямой общественный транспорт из нашего микрорайона ‒ автобус № 68. Он ходит абсолютно нестабильно, регулярно срывает расписание, а если и приезжает, то забит так, что школьники в него физически не помещаются. Сейчас на Севере уже зима и морозы! Детям приходится пешком идти до других остановок (на 26-й автобус), а потом еще 15 минут идти пешком до чужих школ по холоду. Это прямая угроза их здоровью и безопасности», ‒ написала сургутянка Альмира Е. в комментариях под постом губернатора Югры.

В ответ на обращение администрация Сургута пояснила, что при сходе автобуса с маршрута не всегда удается сразу выпустить резервный транспорт. Сложности также возникают с оперативной заменой водителей. При этом власти заявили, что правовых оснований для организации бесплатной перевозки учеников школьными автобусами в данном случае нет.

Помимо этого, власти сообщили новые подробности ремонта школы № 44. Задержка связана с необходимостью индивидуального изготовления стеновых панелей, массовый выпуск которых прекратился примерно в 2000 году.

С 6 ноября подрядчик приступил к подготовительным работам для установки основных панелей. Всю партию материалов ожидают 14 ноября. По оценке администрации, это позволит завершить ключевой этап ремонта: «Возможные реальные сроки окончания ‒ до 25 ноября включительно».

Напомним, в апреле 2026 года учеников школы № 44 перевели на дистанционное обучение после обнаружения трещин. Изначально завершить работы рассчитывали к началу октября, однако сроки перенесли на конец ноября.