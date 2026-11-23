Ученики сургутской школы № 44 могут вернуться в свои классы до Нового года. Основные восстановительные работы власти рассчитывают завершить в ближайшие две недели, сообщила депутат думы города Дина Биглова-Фатова по итогам заседания комитета по социальной политике.

Весной 2026 года в стенах школы обнаружили трещины. После обследования комиссия по чрезвычайным ситуациям признала здание аварийным, занятия остановили, а учеников распределили между другими образовательными учреждениями. Первоначально ремонт рассчитывали закончить к началу учебного года, однако сроки неоднократно переносили. Главной причиной задержки стала необходимость заменить стеновые панели, которые перестали выпускать около 25 лет назад.

Подрядчику пришлось искать предприятие, готовое изготовить конструкции по индивидуальному заказу. Такую компанию нашли в Екатеринбурге. Для производства панелей завод создал специальную форму, из-за чего подготовка материалов заняла больше времени, чем ожидалось.

«На сегодняшний день почти все панели доставлены. Если последние доберутся, то к концу ноября работы на объекте будут завершены. Фактически там осталось устройство панелей, окна частично установлены. Останется косметика и доделать работы в части кровли», — рассказала заместитель директора департамента городского хозяйства Галина Бумина.

После окончания ремонта здание должна проверить комиссия по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Только после приемки школьникам разрешат вернуться в классы. По словам Буминой, муниципалитет постарается организовать проверку без длительной задержки. Власти рассчитывают, что ученики смогут встретить Новый год уже в своей школе.

Пока дети продолжают учиться в лицее имени генерал-майора В.И. Хисматулина, школе «Перспектива», гимназиях имени Салманова и Салахова, а также школе № 10. В ноябре родители пожаловались губернатору Югры на сложности с поездками детей к местам учебы в морозы. Тогда администрация называла ориентировочной датой окончания основных работ 25 ноября. Подробнее – в материале siapress.ru.