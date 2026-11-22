В ночь на 25 ноября жители Сургута смогут полюбоваться необычно яркой и большой Луной. Ноябрьское полнолуние совпадет с суперлунием – моментом, когда спутник Земли находится особенно близко к нашей планете. Об этом СИА-ПРЕСС рассказал ученый Пермского Политеха Евгений Бурмистров.

Полнолуние наступит 24 ноября в 19:54 по сургутскому времени. В этот момент Луна будет находиться примерно в 361 тысяче километров от Земли. Ее диск будет выглядеть на 6,5% крупнее и примерно на 15% ярче обычного.

Ноябрьское полнолуние традиционно называют Бобровой Луной. Особенно эффектно она может выглядеть у горизонта: из-за оптической иллюзии спутник кажется еще больше, а его свет приобретает желтый или оранжевый оттенок.

Увидеть явление можно будет без телескопа, если позволит погода. Лучше выбрать место с открытым горизонтом и подальше от ярких городских огней. А чтобы рассмотреть кратеры и другие детали лунной поверхности, достаточно обычного бинокля.