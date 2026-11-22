Жители Сургута теперь могут оплачивать услуги Почты России цифровыми рублями. Новый способ расчета стал доступен во всех отделениях страны, сообщили в компании.

Чтобы воспользоваться им, нужно открыть цифровой кошелек через приложение банка, который поддерживает операции с цифровым рублем. После этого оплатить услуги на почте можно с помощью QR-кода – так же, как при обычной оплате через банковское приложение.

Первую оплату цифровым рублем в Почте России провели еще в сентябре 2026 года. Теперь воспользоваться новым способом расчета можно во всей сети отделений.

Подробнее о том, что такое цифровой рубль, чем он отличается от обычных денег и как им пользоваться – читайте в обзоре СИА-ПРЕСС.