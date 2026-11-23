Команда «Газпром добыча Ямбург» победила на XVIII открытом чемпионате по интеллектуальным играм «ГазУмник» в Сургуте. Турнир объединил 220 участников из 30 команд, сообщил руководитель предприятия «Газпром трансгаз Сургут», депутат думы Югры Олег Ваховский.

В соревнованиях участвовали 17 команд дочерних обществ группы «Газпром». На чемпионат приехали игроки из разных регионов России, в том числе из Краснодара, Санкт-Петербурга и Махачкалы.

Вместе с сотрудниками предприятий свои знания проверили ученики «Газпром-класса» и сургутской школы № 10. В чемпионате также выступила команда родителей. По словам организаторов, такой состав участников позволил объединить на одной площадке людей разных возрастов и профессий.

Почетным гостем турнира стал знаток телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Мун. Он принял участие в проведении чемпионата.

«ГазУмник» проводят для развития интеллектуального движения, командного взаимодействия и интереса молодежи к подобным соревнованиям. Игрокам необходимо анализировать информацию, находить нестандартные решения, принимать решения за ограниченное время и учитывать мнение товарищей по команде.

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