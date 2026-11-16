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​В Югре при сделках с квартирами стали просить выписку из Реестра повесток. Обязательна ли она?

Разбираемся, когда Росреестр может приостановить сделку с недвижимостью и что в таком случае произойдет с деньгами

​В Югре при сделках с квартирами стали просить выписку из Реестра повесток. Обязательна ли она?
Фото: СИА-ПРЕСС

Вы нашли квартиру, договорились о цене и готовитесь подписать договор купли-продажи. Тут риелтор просит показать выписку из Реестра повесток. Действительно ли без нее нельзя купить жилье? Что будет с деньгами, если ограничение появится, когда документы уже в Росреестре? Как это работает в Югре − читайте в статье СИА-ПРЕСС.

Кто просит выписку и зачем?

Росреестр не требует выписку из Реестра повесток для регистрации перехода права собственности. Как объяснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Югре Татьяна Рудая, ведомство само получает сведения о введении и отмене ограничений. У покупателя и продавца такого доступа нет. Каждый может получить выписку на себя и показать ее другой стороне.

«Предоставление сторонами выписки из Реестра повесток − главный способ минимизировать риск внезапной приостановки и блокировки денежных средств в аккредитиве или ячейке» − говорится в ответе Росреестра Югры.

Президент Нотариальной палаты Югры Христина Иконник отметила, что нотариусы проверяют ограничения, когда после удостоверения сделки им предстоит отправить документы в Росреестр. В сентябре Федеральная нотариальная палата разъяснила, что в таких случаях нотариус может попросить выписку у участника сделки. Подлинность документа он проверяет по электронной подписи. «Выписка содержит персональные данные, и нотариус не является субъектом, уполномоченным запрашивать эти сведения напрямую из базы Минобороны», − уточнила пояснила Христина Иконник.

В сургутском филиале компании «Этажи» выписку в первую очередь просят у продавцов и покупателей призывного возраста. «Они предоставляют эти данные добровольно, имеют право отказаться от предоставления такой информации, но тогда сделка переходит в разряд рискованных», − пояснил директор ООО «Этажи» в Сургуте Евгений Лисенков.

По его словам, добровольная проверка отсутствия повесток у участников сделки появилась в рамках комплексной программы гарантии безопасности сделок. Наличие просроченного документа от военкомата может стать основанием для приостановки регистрации сделки в Росреестре, что вызывает дополнительные проблемы как для самого продавца, так и для покупателя.

Когда Росреестр приостановит регистрацию?

Основание для приостановки − действующее ограничение в отношении участника сделки. Такую меру применяют, если человек без уважительной причины не явился по врученной повестке и с указанной в ней даты явки прошло 20 календарных дней.

Регистратор проверяет ограничения, когда рассматривает уже поданные документы. «Если ограничение появилось в системе после подписания договора, но до завершения регистрации, Росреестр его увидит», − пояснила Татьяна Рудая.

По ее словам, решение об отмене ограничения оформляют в день, когда человек приходит в военкомат или подтверждает уважительную причину неявки. Сведения поступают в Росреестр автоматически, после чего ведомство может возобновить регистрацию.

Чем рискуют продавец и покупатель?

Если Росреестр приостановит регистрацию, пока деньги лежат в банке, продавец может остаться без оплаты, а покупатель − без оформленного права на квартиру. Христина Иконник рассказала СИА-ПРЕСС, как такая пауза влияет на расчеты и другие сделки:

  • Продавец получит деньги позже. Если стороны открыли аккредитив и договорились, что банк перечислит деньги после регистрации перехода права, выплата отложится. При расчетах через банковскую ячейку может понадобиться продлить ее аренду.
  • Сдвинутся сроки связанных сделок. Если продавец собирался на эти деньги купить другую квартиру, ему, возможно, придется перенести расчеты и по ней.
  • Может возникнуть спор о задатке. Покупатель может потребовать вернуть деньги, а продавец − предложить дождаться регистрации. Многое будет зависеть от того, о чем стороны договорились заранее.

О чем договориться до покупки квартиры?

Перед подписанием договора купли-продажи квартиры президент Нотариальной палаты Югры посоветовала обсудить три условия:

1. Что продавец подтверждает на дату подачи документов. В договоре можно указать, что у продавца на этот день нет действующих ограничений на регистрацию.

2. Сколько стороны готовы ждать. Можно заранее договориться, как в случае приостановки сдвинутся сроки оплаты и передачи ключей. Если деньги лежат в банке, эти сроки стоит сверить с условиями аккредитива или аренды ячейки.

3. Кто оплатит дополнительные расходы. Например, стороны могут прописать, кто заплатит за продление аренды ячейки, если регистрация затянется.

Где взять выписку и когда ее обновить?

В выписке указано, какие повестки человеку направили или вручили и действуют ли ограничения. Получить ее можно через личный кабинет Реестра повесток, войдя с учетной записью «Госуслуг», или лично в военкомате. Через МФЦ можно подать запрос, чтобы выписка появилась в личном кабинете реестра.

«Рекомендую формировать выписку непосредственно в день сделки или за один-два дня до подачи документов», − резюмировала Иконник.

Выписка показывает, какие сведения были в реестре в момент выдачи. Если человек сходил в военкомат, чтобы снять ограничение, эксперты советуют заказать свежую выписку и проверить, появилась ли отметка об отмене.


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Сегодня в 15:49, просмотров: 190, комментариев: 0
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