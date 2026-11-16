Разбираемся, когда Росреестр может приостановить сделку с недвижимостью и что в таком случае произойдет с деньгами

Вы нашли квартиру, договорились о цене и готовитесь подписать договор купли-продажи. Тут риелтор просит показать выписку из Реестра повесток. Действительно ли без нее нельзя купить жилье? Что будет с деньгами, если ограничение появится, когда документы уже в Росреестре? Как это работает в Югре − читайте в статье СИА-ПРЕСС.

Кто просит выписку и зачем?

Росреестр не требует выписку из Реестра повесток для регистрации перехода права собственности. Как объяснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Югре Татьяна Рудая, ведомство само получает сведения о введении и отмене ограничений. У покупателя и продавца такого доступа нет. Каждый может получить выписку на себя и показать ее другой стороне.

«Предоставление сторонами выписки из Реестра повесток − главный способ минимизировать риск внезапной приостановки и блокировки денежных средств в аккредитиве или ячейке» − говорится в ответе Росреестра Югры.

Президент Нотариальной палаты Югры Христина Иконник отметила, что нотариусы проверяют ограничения, когда после удостоверения сделки им предстоит отправить документы в Росреестр. В сентябре Федеральная нотариальная палата разъяснила, что в таких случаях нотариус может попросить выписку у участника сделки. Подлинность документа он проверяет по электронной подписи. «Выписка содержит персональные данные, и нотариус не является субъектом, уполномоченным запрашивать эти сведения напрямую из базы Минобороны», − уточнила пояснила Христина Иконник.

В сургутском филиале компании «Этажи» выписку в первую очередь просят у продавцов и покупателей призывного возраста. «Они предоставляют эти данные добровольно, имеют право отказаться от предоставления такой информации, но тогда сделка переходит в разряд рискованных», − пояснил директор ООО «Этажи» в Сургуте Евгений Лисенков.

По его словам, добровольная проверка отсутствия повесток у участников сделки появилась в рамках комплексной программы гарантии безопасности сделок. Наличие просроченного документа от военкомата может стать основанием для приостановки регистрации сделки в Росреестре, что вызывает дополнительные проблемы как для самого продавца, так и для покупателя.

Когда Росреестр приостановит регистрацию?

Основание для приостановки − действующее ограничение в отношении участника сделки. Такую меру применяют, если человек без уважительной причины не явился по врученной повестке и с указанной в ней даты явки прошло 20 календарных дней.

Регистратор проверяет ограничения, когда рассматривает уже поданные документы. «Если ограничение появилось в системе после подписания договора, но до завершения регистрации, Росреестр его увидит», − пояснила Татьяна Рудая.

По ее словам, решение об отмене ограничения оформляют в день, когда человек приходит в военкомат или подтверждает уважительную причину неявки. Сведения поступают в Росреестр автоматически, после чего ведомство может возобновить регистрацию.

Чем рискуют продавец и покупатель?

Если Росреестр приостановит регистрацию, пока деньги лежат в банке, продавец может остаться без оплаты, а покупатель − без оформленного права на квартиру. Христина Иконник рассказала СИА-ПРЕСС, как такая пауза влияет на расчеты и другие сделки:

Продавец получит деньги позже. Если стороны открыли аккредитив и договорились, что банк перечислит деньги после регистрации перехода права, выплата отложится. При расчетах через банковскую ячейку может понадобиться продлить ее аренду.

Если стороны открыли аккредитив и договорились, что банк перечислит деньги после регистрации перехода права, выплата отложится. При расчетах через банковскую ячейку может понадобиться продлить ее аренду. Сдвинутся сроки связанных сделок. Если продавец собирался на эти деньги купить другую квартиру, ему, возможно, придется перенести расчеты и по ней.

Если продавец собирался на эти деньги купить другую квартиру, ему, возможно, придется перенести расчеты и по ней. Может возникнуть спор о задатке. Покупатель может потребовать вернуть деньги, а продавец − предложить дождаться регистрации. Многое будет зависеть от того, о чем стороны договорились заранее.

О чем договориться до покупки квартиры?

Перед подписанием договора купли-продажи квартиры президент Нотариальной палаты Югры посоветовала обсудить три условия:

1. Что продавец подтверждает на дату подачи документов. В договоре можно указать, что у продавца на этот день нет действующих ограничений на регистрацию.

2. Сколько стороны готовы ждать. Можно заранее договориться, как в случае приостановки сдвинутся сроки оплаты и передачи ключей. Если деньги лежат в банке, эти сроки стоит сверить с условиями аккредитива или аренды ячейки.

3. Кто оплатит дополнительные расходы. Например, стороны могут прописать, кто заплатит за продление аренды ячейки, если регистрация затянется.

Где взять выписку и когда ее обновить?

В выписке указано, какие повестки человеку направили или вручили и действуют ли ограничения. Получить ее можно через личный кабинет Реестра повесток, войдя с учетной записью «Госуслуг», или лично в военкомате. Через МФЦ можно подать запрос, чтобы выписка появилась в личном кабинете реестра.

«Рекомендую формировать выписку непосредственно в день сделки или за один-два дня до подачи документов», − резюмировала Иконник.

Выписка показывает, какие сведения были в реестре в момент выдачи. Если человек сходил в военкомат, чтобы снять ограничение, эксперты советуют заказать свежую выписку и проверить, появилась ли отметка об отмене.