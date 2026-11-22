В Сургуте на предстоящей неделе ожидаются снегопады и постепенное похолодание. Если в понедельник, 23 ноября, температура воздуха днем будет около нуля, то к воскресенью, 29 ноября, ночью столбики термометров опустятся до −17 градусов, следует из прогноза Gismeteo.

В понедельник, 23 ноября, синоптики прогнозируют около 0 градусов днем и −2 ночью. Во вторник потеплеет до +1 градуса, ночью ожидается −3. В среду, 25 ноября, дневная температура опустится до −3 градусов, а ночная – до −5. В четверг и пятницу днем будет около −1 градуса, ночью – от −4 до −5. При этом в пятницу, 27 ноября, ожидаются наиболее интенсивные осадки за неделю – до 5,5 мм в жидком эквиваленте.

Заметно холоднее станет в выходные. В субботу, 28 ноября, температура днем опустится до −5 градусов, ночью – до −16. В воскресенье ожидается уже −10 днем и −17 ночью.

Снег прогнозируют на протяжении всей недели. Ветер будет преимущественно слабым и умеренным, однако в отдельные дни порывы могут достигать 10 м/с.