В 33-м и 34-м микрорайонах Сургута, а также в Хоззоне построили новые линии уличного освещения. Пока фонари не работают – их подключат после оформления необходимых документов. Об этом сообщил депутат городской Думы Давыд Глуховский в своих соцсетях.

Новые линии появились по следующим адресам:

улица 30 лет Победы – дома № 37/1, 37/2 и 37/4;

улица Быстринская – дома № 10, 20/1 и 20/3.

«После завершения строительства необходимо подготовить документы для сдачи объекта Администрации Сургута, пройти комиссионную приемку, оформить передачу в муниципальную собственность и право СГЭС на эксплуатацию. Рассчитываю, что все необходимые процедуры оперативно завершат и уже в самое ближайшее время фонари на этих улицах загорятся», – отметил народный избранник.

Напомним, работы проходят в рамках обновления уличного освещения Сургута. До конца 2026 года в городе планируют подключить 75 новых линий общей протяженностью около 50 километров. Строительство уже завершили на 57 объектах, из которых 12 подключили.