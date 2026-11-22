Сургутяне оценили внешний вид своего города на 3,62 балла из пяти. Больше половины участников опроса считают, что Сургуту нужны единые правила оформления фасадов, витрин и вывесок, качественное освещение и больше зелени, сообщили в администрации города.

Всего в опросе «Какой он, мой Сургут?» приняли участие более трех тысяч жителей. Исследование провели в рамках разработки дизайн-кода Сургута – документа, который определит общие принципы оформления городской среды. Его планируют подготовить до конца декабря 2026 года.

По результатам исследования, 54,9% опрошенных поставили нынешнему облику города четыре или пять баллов. При этом представления о будущем Сургута у жителей во многом совпадают: 53,7% хотят видеть его уютным, 50,9% – зеленым, а 50,4% – технологичным. В оформлении городской среды 52,8% участников предпочитают природные цвета. Эстетичные композиты выбрали 32,1%, а деревянные фактуры – 30,4%.

Опрос также показал, с чем сургутяне прежде всего связывают свой город. Для 61,9% это нефтяники и энергетики, для 39,1% – снег и сибирская зима. Главными городскими символами жители назвали памятник основателям Сургута (76,7%) и Вантовый мост (74,7%). Еще 71,8% опрошенных связывают город с чернобурой лисицей.

Самым популярным местом притяжения оказался парк «За Саймой» – его выделили 55,1% участников исследования.

Кроме того, 20,8% жителей называют место своего проживания исторически сложившимся или ведомственным названием района. По мнению разработчиков, это еще один аргумент в пользу сохранения узнаваемых особенностей отдельных территорий города.

Полученные результаты уже используют при создании дизайн-кода. В его основу хотят положить историю Сургута, промышленное наследие и северную природу. Помимо самого документа специалисты подготовят рекомендации по его применению. В дальнейшем дизайн-кодом смогут пользоваться архитекторы, проектировщики, предприниматели и другие участники городского благоустройства. Предполагается, что единые правила помогут сделать оформление зданий, вывесок и общественных пространств более гармоничным.