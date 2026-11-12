В центре Сургута к 25 декабря планируют открыть каток с музыкой и гирляндами

В Сургуте к Новому году появится каток на Центральной площади, возле СурГУ. По планам властей, кататься под музыку и в свете праздничных гирлянд жители и гости города смогут уже с 25 декабря, говорится в документах, опубликованных на сайте ЕИС Закупки.

Каток будет работать каждый день с 9:00 до 22:00. В новогоднюю ночь здесь можно будет покататься до двух часов ночи, а 1 января площадка начнет работать с полудня. При сильных морозах и непогоде время работы могут сократить.

По проекту каток оградят забором, который украсят гирляндами. Для освещения установят не менее 18 опор со светильниками, а за безопасностью будут следить камеры видеонаблюдения. Рядом появится теплое помещение площадью не менее 25 квадратных метров со скамейками на 10-12 человек. Еще как минимум две скамейки поставят возле входа.

На создание катка, его обслуживание в течение зимы и последующий демонтаж власти готовы потратить до 8,2 млн рублей. Подрядчику предстоит подготовить лед, установить все необходимое оборудование, а затем следить за состоянием площадки, чистить ее от снега и регулярно обновлять покрытие.

Каток должен проработать до 15 марта 2027 года. После этого все конструкции разберут, а территорию освободят до конца месяца. Пока неизвестно, будет ли вход бесплатным и появится ли прокат коньков.

Напомним, ранее на Центральной площади работал каток «Югра-Парка», который начали готовить к сносу после проверки прокуратуры. Одной из причин стали нарушения при размещении объектов общепита. Позже глава Сургута Максим Слепов рассказал о планах преобразить территорию, чтобы она привлекала горожан круглый год. При этом прошлой зимой власти организовали два муниципальных катка ‒ на Центральной площади и возле Свято-Троицкого кафедрального собора.

Кроме катка, к Новому году в Сургуте собираются установить ледовые городки в шести местах города. Всего планируют сделать 20 ледовых объектов, среди которых будут горки, лабиринты и фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Также в городе уже начали устанавливать новогодние световые украшения. Завершить их монтаж собираются до 15 ноября.