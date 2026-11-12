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Юный трубач из Югры выступил в Мариинском театре вместе с Дмитрием Маликовым

Алексей Корнейчук из Нефтеюганска вошел в Детский симфонический оркестр Первых

Юный трубач из Югры выступил в Мариинском театре вместе с Дмитрием Маликовым
Фото администрации Нефтеюганска

Юный трубач из Нефтеюганска Алексей Корнейчук вошел в состав Детского симфонического оркестра Первых. Школьник успешно прошел многоэтапный конкурсный отбор, сообщает «Югра официально». Проект объединил талантливых музыкантов в возрасте от 12 до 18 лет. Его участники получили возможность заниматься с ведущими российскими преподавателями, дирижерами и артистами, выступать на крупнейших концертных площадках и становиться частью профессионального музыкального сообщества.

С 28 октября по 9 ноября Алексей участвовал в интенсиве «Практика мастерства» в Санкт-Петербурге. В течение двух недель школьник ежедневно занимался с профессиональными педагогами, дирижерами и хореографами.

Завершением образовательной программы стали концерты в Атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа и Мариинском театре. Вместе с юными артистами выступили Симфонический оркестр Санкт-Петербурга имени Сергея Стадлера и Петербургский камерный хор. В программу вошла кантата Сергея Прокофьева «Александр Невский». Специальным гостем проекта стал народный артист России Дмитрий Маликов, исполнивший с молодыми музыкантами симфоническую трилогию «Парад планет».

Алексей Корнейчук занимается в Детской музыкальной школе имени Василия Андреева в Нефтеюганске. Ранее юный трубач уже участвовал в музыкальных конкурсах и представлял город на творческих состязаниях.

Ранее СИА-ПРЕСС рассказывал, что юный исполнитель из Урая Максим Шаморатов прошел этап слепых прослушиваний в телевизионном проекте «Голос. Дети».


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Сегодня в 10:40, просмотров: 226, комментариев: 0
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