В Ханты-Мансийске открылись Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»

В Ханты-Мансийске торжественно открыли международные Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Югра принимает эти соревнования уже в третий раз, сообщил губернатор региона Руслан Кухарук. В Играх участвуют более 200 атлетов из десятков российских регионов и восьми зарубежных государств: Армении, Беларуси, Ирана, Казахстана, Мексики, Монголии, Северной Македонии и Сербии.

«Югра в третий раз принимает Зимние Игры Паралимпийцев „Мы вместе. Спорт“. И для нас это не просто честь — это подтверждение того, что наш регион соответствует самым строгим стандартам мирового спорта», — отметил Руслан Кухарук.

На церемонии открытия государственный флаг России внесли известные паралимпийцы. Участников поприветствовали президент России Владимир Путин, председатель правительства Михаил Мишустин, министр спорта и президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, а также глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Югру на соревнованиях представляют 20 спортсменов. Дмитрий Баталов выступает в лыжных гонках и биатлоне, Глеб Овсяников и его спортсмен-ведущий Илья Варначев — в соревнованиях среди атлетов с нарушением зрения. Еще 14 югорчан вошли в команду по следж-хоккею.

«Пожелал всем участникам соревнований личных рекордов и заслуженных побед. Но главное — пусть победит спорт, который объединяет людей и стирает любые границы!» — написал губернатор.

Соревнования в Ханты-Мансийске пройдут с 10 по 20 ноября. Лыжники и биатлонисты выступают в Центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко, а матчи по следж-хоккею принимает Ледовый дворец спорта. Зимние игры продолжатся в декабре. С 14 по 21 декабря Башкортостан и Челябинская область примут состязания по горнолыжному спорту, сноуборду и керлингу на колясках.

Ранее СИА-ПРЕСС рассказывал, что первые Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» состоялись в Югре в марте 2022 года. Регион традиционно принимает соревнования по лыжным гонкам, биатлону и следж-хоккею.