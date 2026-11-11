Новый ФАП в деревне Земляная принял более 2,5 тысячи пациентов за год

За первый год работы фельдшерско-акушерский пункт в деревне Земляная Голышмановского округа принял более 2,5 тысячи пациентов. Медицинское учреждение обслуживает 292 жителя деревень Земляная и Брованова, в том числе 62 ребенка, сообщает «Вслух.ру».

Прием в ФАПе ведут фельдшер Нургуль Габдулкаримова и медицинская сестра Светлана Анкушева. За год специалисты сделали 360 прививок и провели 70 телемедицинских консультаций. С сентября 2025 года по октябрь 2026-го диспансеризацию прошел 221 человек, еще 162 пациентам оказали неотложную помощь.

Появление медицинского учреждения рядом с домом изменило отношение сельчан к своему здоровью. По наблюдениям фельдшера, жители стали чаще обращаться к специалистам при появлении первых симптомов и активнее проходить профилактические осмотры.

В сложных случаях сотрудники ФАПа связываются по телемедицинской системе с врачами областной больницы. Если пациенту требуется обследование или лечение в другом учреждении, его доставляет санитарный транспорт Ражевской амбулатории.

Пункт открылся по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Главный врач Областной больницы № 11 Павел Грибанов подчеркнул, что качественная медицинская помощь должна быть доступна человеку независимо от места проживания.

Ранее siapress.ru сообщал об открытии нового ФАПа в деревне Черной Упоровского округа. Медучреждение, рассчитанное почти на 700 жителей, оборудовали кабинетом приема фельдшера, помещением для раннего выявления заболеваний и процедурным кабинетом. Новые сельские пункты создают в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».