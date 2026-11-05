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​В Сургуте установят гигантскую шестеренку в Сквере Юных инженеров

Депутат Сургута Алексей Кучин раскрыл планы по благоустройству Сквера юных инженеров

​В Сургуте установят гигантскую шестеренку в Сквере Юных инженеров
Фото: Алексей Кучин / vk.com

В Сургуте продолжается благоустройство Сквера юных инженеров возле Сургутской технологической школы. Здесь планируют установить арт-объект в виде большой шестеренки, обустроить новую зону отдыха и обновить освещение. Об этом СИА-ПРЕСС рассказал депутат городской думы Андрей Кучин.

По словам депутата, эскиз будущей скульптуры уже готов, однако пока он не опубликован. Алексей Кучин также уточнил, что название «Сквер юных инженеров» уже официально присвоено территории. Для этого оно прошло необходимое согласование через городскую топонимическую комиссию.

Ранее в своих социальных сетях депутат сообщил, что подрядчик прокопал траншеи для прокладки кабеля освещения. В дальнейшем здесь должны установить опоры со светильниками. Также начался монтаж деревянных щитов, которые отделят сквер от заднего двора бывшего магазина «Принцип». Позже на ограждении появится граффити.

Кроме того, в сквере предусмотрены ремонт дорожек, установка малых архитектурных форм и обустройство новой зоны отдыха. Благоустройством территории в рамках исполнения наказов избирателей занимаются депутаты Андрей Кучин и Дина Биглова-Фатова.

При этом работы идут с отставанием от первоначального графика. Как сообщил Алексей Кучин, благоустройство должны были завершить еще месяц назад. Новые сроки окончания работ депутат пока не назвал.


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05 ноября в 12:22, просмотров: 450, комментариев: 0
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