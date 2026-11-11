Минпросвещения представит российскую нейросеть для образования до конца учебного года

Минпросвещения рассчитывает до конца текущего учебного года представить первую российскую суверенную нейросеть для образования. Систему разрабатывают совместно со Сбером и другими отечественными компаниями, однако решение о ее внедрении примут только после испытаний, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

К созданию нейросети привлекли учителей, ученых и инженеров. В основу системы закладывают проверенные методики обучения. Предполагается, что она станет помощником для педагогов и школьников, в том числе для отстающих учеников и детей, которые по объективным причинам занимаются дома.

Во время испытаний разработчики намерены отдельно проверить достоверность информации, которую выдает нейросеть, а также ее безопасность для несовершеннолетних. «Это будет защищенная сеть, безопасная для детей, которую можно, которую будем рекомендовать использовать в учебном процессе, в дополнение к традиционной системе образования», — сказал Сергей Кравцов.

По словам министра, аналогов у разработки в мире пока нет. Он отметил, что школьники уже активно используют искусственный интеллект, однако бесконтрольное обращение к подобным сервисам может ухудшать качество знаний. Поэтому нейросеть планируют встроить в образовательный процесс так, чтобы дети не просто получали готовые ответы, а учились анализировать информацию, развивали критическое мышление и лучше осваивали предметы.

Идею создания специализированной нейросети для образования 5 октября поддержал президент России Владимир Путин. Он поручил Минпросвещения и другим членам правительства обратить внимание на инициативу и заняться ее реализацией.