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В России к июню 2027 года появится собственная нейросеть для школьного образования

Минпросвещения представит российскую нейросеть для образования до конца учебного года

В России к июню 2027 года появится собственная нейросеть для школьного образования
Фото администрации Сургута

Минпросвещения рассчитывает до конца текущего учебного года представить первую российскую суверенную нейросеть для образования. Систему разрабатывают совместно со Сбером и другими отечественными компаниями, однако решение о ее внедрении примут только после испытаний, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова.

К созданию нейросети привлекли учителей, ученых и инженеров. В основу системы закладывают проверенные методики обучения. Предполагается, что она станет помощником для педагогов и школьников, в том числе для отстающих учеников и детей, которые по объективным причинам занимаются дома.

Во время испытаний разработчики намерены отдельно проверить достоверность информации, которую выдает нейросеть, а также ее безопасность для несовершеннолетних. «Это будет защищенная сеть, безопасная для детей, которую можно, которую будем рекомендовать использовать в учебном процессе, в дополнение к традиционной системе образования», — сказал Сергей Кравцов.

По словам министра, аналогов у разработки в мире пока нет. Он отметил, что школьники уже активно используют искусственный интеллект, однако бесконтрольное обращение к подобным сервисам может ухудшать качество знаний. Поэтому нейросеть планируют встроить в образовательный процесс так, чтобы дети не просто получали готовые ответы, а учились анализировать информацию, развивали критическое мышление и лучше осваивали предметы.

Идею создания специализированной нейросети для образования 5 октября поддержал президент России Владимир Путин. Он поручил Минпросвещения и другим членам правительства обратить внимание на инициативу и заняться ее реализацией.


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Сегодня в 17:17, просмотров: 131, комментариев: 0
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