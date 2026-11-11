Тюменские аграрии собрали почти 1,3 млн тонн зерна в 2026 году

Тюменские аграрии по итогам уборочной кампании 2026 года собрали почти 1,3 млн тонн зерна и зернобобовых культур. Несмотря на затяжные осадки и переувлажнение почвы, хозяйства региона полностью обеспечили внутренние потребности области в картофеле и овощах, сообщил заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов на заседании комитета областной думы.

Нынешний результат оказался ниже рекордных показателей 2025 года. На объем сбора повлияла не только погода: сельхозпроизводители на 34% увеличили площади под техническими культурами, одновременно сократив зерновой клин. Во второй половине лета и осенью высокий уровень грунтовых вод не позволял технике выйти на отдельные поля. На части участков хлеб полег, а зерно начало прорастать. При этом, по оценке департамента АПК, потери затронули сравнительно небольшие площади.

К уборочной кампании хозяйства подготовили более 1 300 зерноуборочных комбайнов и проверили все сушильные комплексы. Несмотря на экономические сложности, аграрии направили свыше 2,2 млрд рублей на приобретение современной техники.

Картофелеводы и овощеводы выполнили поставленные задачи. Собранной продукции достаточно как для жителей области, так и для социальных учреждений. Хозяйства также сформировали необходимый запас кормов для благополучной зимовки скота.

Регион уже готовится к посевной кампании 2027 года. В сельскохозяйственный оборот планируют ввести не менее пяти тысяч гектаров земли, а также накопить семена, удобрения и топливо.

Ранее siapress.ru сообщал, что средняя урожайность зерна в Тюменской области составила 22,7 центнера с гектара. По этому показателю регион занял первое место в Уральском федеральном округе. Валовой сбор картофеля превысил 200 тысяч тонн.