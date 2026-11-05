Россияне рассказали, где в повседневности используют биометрию

Россияне назвали популярные в своем ежедневном ритме жизни сервисы с биометрией. В топ вошли подтверждение личности в банке, оплата покупок, удаленное получение услуг и проезд по биометрии в транспорте.

Такие получили в ВТБ в ходе октябрьского опроса 1500 россиян в возрасте 18-65 лет, проживающих у крупных городах. Больше половины респондентов сообщили, что пользовались биометрическими сервисами. Почти каждый третий участник опроса подтверждал с ее помощью свою личность в банке. Каждый пятый совершал покупки в магазинах по лицу.

Больше половины респондентов считают путешествия с биометрией без паспорта, карты и телефона, удобными и простыми. При этом почти 40% опрошенных считают, что через 3-5 лет биометрия в поездках вместо проездных и без оплаты смартфоном станет повсеместной. Еще 16% предполагают, что в среднесрочной перспективе на основе биометрии также появятся другие популярные сервисы.