Югра планирует принимать больше соревнований по лыжным гонкам и сноуборду

Югра рассчитывает увеличить число крупных соревнований по лыжным видам спорта и сноуборду, которые проводятся на территории региона. Перспективы обсудили губернатор округа Руслан Кухарук и депутат Госдумы, председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев.

Среди возможных проектов — проведение в округе новых федеральных стартов, включая массовые соревнования уровня «Лыжни России». По словам главы региона, такие мероприятия повышают престиж Югры и мотивируют молодых спортсменов добиваться высоких результатов.

Участники встречи также обсудили использование спортивной инфраструктуры округа для тренировочных сборов команд из других субъектов России. Раннее наступление зимы позволяет спортсменам начинать подготовку к сезону раньше, а в регионе есть современные трассы и необходимая сервисная база.

Заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России, руководитель департамента лыжных гонок, трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе высоко оценила инфраструктуру Югры. Она отметила, что регион располагает необходимыми условиями для постепенного входа спортсменов в соревновательный сезон и качественной базовой подготовки.

Отдельной темой стало развитие детского и массового спорта. Президент Федерации лыжных гонок Югры, олимпийский чемпион Евгений Дементьев представил федеральным коллегам региональный проект «Школьная лыжная лига».

«Развитие массового спорта и создание условий для занятий физической культурой — один из безусловных приоритетов Югры. Мы продолжим прорабатывать совместные решения с федеральными и отраслевыми партнерами, чтобы сделать спорт доступнее, интереснее и ближе для каждого жителя нашего округа», — подчеркнул Руслан Кухарук.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что физкультурой и спортом регулярно занимаются более миллиона жителей Югры — около 61% населения региона. Ежегодно в округе проводят порядка 700 спортивных соревнований.