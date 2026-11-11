Руслан Кухарук и Максим Ряшин номинированы на премию РАСО в 2026 году

Сразу несколько представителей Югры вошли в шорт-лист политической премии Российской ассоциации по связям с общественностью «Гамбургский счет». Губернатор региона Руслан Кухарук претендует на звание «Губернатор года», сообщает РАСО. Соперниками главы Югры в этой номинации стали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и руководитель Омской области Виталий Хоценко.

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин представлен в номинации «Мэр года». Вместе с ним на награду претендуют руководители Тобольска, Салехарда, Красноярска, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Благовещенска и Костромы.

Еще одна номинация связана с прошедшими в Югре выборами. Кампания представителя КПРФ Василия Жукова в одномандатном округе № 2 вошла в число претендентов на награду за лучшую кампанию кандидата от парламентской партии на выборах в региональный парламент.

Победителей объявят 18 ноября в Москве на ежегодном коммуникационном форуме «Дни PR’26». Мероприятие в Национальном центре «Россия» приурочили к 35-летию РАСО и десятилетию премии «Гамбургский счет».

Премию «Гамбургский счет» учредили в 2016 году. Ее вручают политикам, партиям и кандидатам за результативность, технологичность и креативность конкурентных политических кампаний. Публичные защиты российских номинаций проходят 11 и 12 ноября, зарубежных — 16 ноября.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что Руслан Кухарук занял шестое место в октябрьском рейтинге самых влиятельных губернаторов России. Эксперты АПЭК включили его в группу руководителей регионов с «очень сильным влиянием».