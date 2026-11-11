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Югра примет 240 паралимпийцев из восьми стран на зимних играх «Мы вместе. Спорт»

Зимние игры паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» откроются в Ханты-Мансийске 11 ноября

Югра примет 240 паралимпийцев из восьми стран на зимних играх «Мы вместе. Спорт»
Фото АУ «ЮграМегаСпорт»

Сегодня, 11 ноября, в Ханты-Мансийске состоится церемония открытия международных Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Она начнется в 19:00 в Центре развития теннисного спорта на улице Студенческой, 21.

В соревнованиях примут участие более 240 спортсменов из восьми стран. Помимо России, на Игры приглашены представители Ирана, Монголии, Мексики, Беларуси, Казахстана, Северной Македонии и Сербии. Среди участников — лидеры национальных паралимпийских сборных и ветераны СВО, добившиеся результатов на всероссийских турнирах.

Югру представят 20 спортсменов. Дмитрий Баталов выступит в лыжных гонках и биатлоне среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата. Глеб Овсяников вместе со спортсменом-ведущим Ильей Варначевым заявлен в лыжных гонках среди участников с нарушением зрения. Еще 14 югорчан вошли в состав команды по следж-хоккею. Среди них — ветераны СВО Илья Багровский и Глеб Дильмухаметов, которые ранее дебютировали за команду «Север» в дивизионе чемпионата России «Лига героев».

Соревновательная программа начнется 12 ноября. Лыжники и биатлонисты выступят на трассах Центра зимних видов спорта имени Александра Филипенко, а матчи по следж-хоккею пройдут в Ледовом дворце спорта. В первый день соревнований состоятся биатлонные гонки на дистанции 7,5 километра, а также старты ветеранов СВО. Хоккейный турнир откроют матчи второй сборной России с Казахстаном и первой сборной России с Мексикой.

На 13 ноября запланированы лыжные гонки, на 15 ноября — индивидуальные биатлонные гонки на 12,5 километра. Финал турнира по следж-хоккею состоится 16 ноября, а лыжные и биатлонные соревнования продолжатся до 19 ноября. Полная программа и ссылки на трансляции размещены на сайте «ЮграМегаСпорта».

Ханты-Мансийск станет первой площадкой комплексных Игр. В декабре соревнования продолжатся в Башкортостане, где пройдут старты по горнолыжному спорту, и Челябинской области, которая примет турниры по парасноуборду и керлингу на колясках. Закрытие Игр состоится 21 декабря в Челябинске.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что более 26% жителей Югры с инвалидностью регулярно занимаются физкультурой и спортом. В программы адаптивного спорта в округе также вовлекают ветеранов СВО.


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Сегодня в 17:08, просмотров: 146, комментариев: 0
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