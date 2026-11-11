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Тюменские аграрии представили трудовые династии со стажем до 450 лет

Тюменские семьи победили на фестивале трудовых династий в сфере агропрома

Тюменские аграрии представили трудовые династии со стажем до 450 лет
Фото департамента АПК Тюменской области

Две семьи из Тюменской области стали лауреатами второго окружного Фестиваля трудовых династий агропромышленного комплекса, который состоялся в Кургане. Семья Кичиковых победила в номинации «Хранители семейных традиций», а Фоминцевых из Омутинского округа отметили в номинации «Гордость земли уральской», сообщает «Тюменская область сегодня».

Трудовая история Кичиковых объединяет четыре поколения, общий стаж которых превышает 450 лет. Династия Фоминцевых насчитывает пять поколений, посвятивших работе в агропромышленном комплексе более 250 лет.

Награды тюменским семьям вручил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога. Лауреатами фестиваля стали династии аграриев и оленеводов из всех шести регионов УрФО.

Полпред отметил, что президент России называл представителей таких семей национальной гордостью страны. По его словам, истории трудовых династий должны стать примером для молодежи. В мероприятии также участвовал заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов.

Фестиваль посвящен людям, которые передают профессиональные знания, опыт и отношение к труду от старших членов семьи младшим. Одновременно такие династии помогают сохранять кадровый потенциал сельских территорий и обеспечивать преемственность в агропромышленном комплексе.

Ранее siapress.ru сообщал, что тюменские хозяйства завершили уборочную кампанию 2026 года, собрав почти 1,3 млн тонн зерна. Средняя урожайность достигла 22,7 центнера с гектара — это лучший показатель среди регионов Уральского федерального округа. Область также вошла в число лидеров УрФО по урожайности картофеля.


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11 ноября в 18:32, просмотров: 601, комментариев: 0
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