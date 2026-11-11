Тюменские семьи победили на фестивале трудовых династий в сфере агропрома

Две семьи из Тюменской области стали лауреатами второго окружного Фестиваля трудовых династий агропромышленного комплекса, который состоялся в Кургане. Семья Кичиковых победила в номинации «Хранители семейных традиций», а Фоминцевых из Омутинского округа отметили в номинации «Гордость земли уральской», сообщает «Тюменская область сегодня».

Трудовая история Кичиковых объединяет четыре поколения, общий стаж которых превышает 450 лет. Династия Фоминцевых насчитывает пять поколений, посвятивших работе в агропромышленном комплексе более 250 лет.

Награды тюменским семьям вручил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога. Лауреатами фестиваля стали династии аграриев и оленеводов из всех шести регионов УрФО.

Полпред отметил, что президент России называл представителей таких семей национальной гордостью страны. По его словам, истории трудовых династий должны стать примером для молодежи. В мероприятии также участвовал заместитель губернатора, директор департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимир Чейметов.

Фестиваль посвящен людям, которые передают профессиональные знания, опыт и отношение к труду от старших членов семьи младшим. Одновременно такие династии помогают сохранять кадровый потенциал сельских территорий и обеспечивать преемственность в агропромышленном комплексе.

Ранее siapress.ru сообщал, что тюменские хозяйства завершили уборочную кампанию 2026 года, собрав почти 1,3 млн тонн зерна. Средняя урожайность достигла 22,7 центнера с гектара — это лучший показатель среди регионов Уральского федерального округа. Область также вошла в число лидеров УрФО по урожайности картофеля.