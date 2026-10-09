​В Сургуте за 13,2 млн рублей построят ледовые городки к Новому году

В Сургуте ищут подрядчика для новогоднего ледового оформления города. Начальная максимальная цена контракта составляет более 13 млн рублей, говорится на сайте муниципальных закупок.

Ледовые городки и отдельные праздничные локации появятся в шести местах: у Свято-Троицкого кафедрального собора, на Центральной площади, возле ТЦ «Росич», на площади Советов, в парке «Новые ключи» и в поселке Дорожный.

Всего по условиям закупки подрядчик должен изготовить и установить 20 ледовых объектов. Среди них − две композиции «Дед Мороз и Снегурочка», несколько видов горок, два ледовых лабиринта, ограждения и отдельная ледовая фигура.

Самые крупные площадки запланированы у Свято-Троицкого собора и на Центральной площади − на каждой разместят по семь объектов. Еще два появятся возле «Росича», два − в парке «Новые ключи», по одному − на площади Советов и в поселке Дорожный.

Подрядчик должен не только изготовить скульптуры и горки, но и подготовить эскизы, смонтировать подсветку, привести территории в порядок и оформить документы, необходимые для допуска зимних горок к эксплуатации. Все работы ему нужно завершить до 24 декабря 2026 года.