​Жители УрФО нарастили долю семейной ипотеки в 1,4 раза

Доля сделок по семейной ипотеке в Москве и Санкт-Петербурге сократилась, а в Уральском федеральном округе выросла в 1,4 раза. Так изменилась структура выдач за октябрь после вступления в силу новых правил госпрограммы: ставка и лимит теперь зависят от числа детей и региона. Статистику перемен на рынке зафиксировали в ВТБ.

Доля Москвы в выдачах семейной ипотеки сократилась с 24% в январе-сентябре до 15% в октябре, в Санкт-Петербурге показатель снизился с 10% до 6%. «По нашим наблюдениям, растет доля заемщиков со взносом 50% и более от стоимости жилья. Однако с момента модернизации программы прошёл только месяц, поэтому окончательные выводы делать рано», — прокомментировал ситуацию топ-менеджер ВТБ Сергей Бабин.

Доля оформлений недвижимости на первичном рынке в октябре составила 73% против 80% по итогам девяти месяцев, а доля вторичного выросла с 19,6% до 27%.