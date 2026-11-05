Власти Сургута подтвердили, что 21-й и 22-й микрорайоны находятся в зоне подтопления

Территория 21-го и 22-го микрорайонов Сургута, которую планируют застроить новыми домами, полностью находится в зоне подтопления. Это подтвердила администрация города.

«Данная территория полностью находится в зоне подтопления. При комплексном развитии территории проектная документация объектов капитального строительства должна содержать решения по обеспечению данных объектов сооружениями и (или) методами инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод», ‒ сообщили представители власти в ответ на вопрос жителя в соцсетях.

Однако до начала строительства еще далеко. Как ранее сообщил заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Роман Бойко, изменения в Водном кодексе не позволяют городу выставить участок на торги. Власти продолжают готовить документы, но для проведения аукциона ждут изменений в законодательстве, передает СургутИнформТВ.

Напомним, на территории вдоль Саймы, между Комсомольским проспектом и проездом Тихим, планируют построить до 66 тысяч квадратных метров жилья, два детских сада, дороги и благоустроенную набережную. Ранее в интервью СИА-ПРЕСС депутат Думы Сургута Алексей Кучин также отмечал, что вопросы возможного затопления территории предстоит изучить застройщику при подготовке проекта планировки.