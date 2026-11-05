Плотины и берегоукрепления на Сайме в Сургуте проверят после выявленных повреждений

В Сургуте планируют обследовать гидротехнические сооружения на реке Сайма. Начальная стоимость работ составила почти за 2,8 млн рублей, следует из данных «РосТендера». Проверить собираются плотины, водовыпуски и участки берегоукрепления. Всего в документации − 13 сооружений, введенных в эксплуатацию в 2005 году.

В техническом задании также указали дефекты, которые стали одной из причин нового обследования. Среди них − сколы и трещины в бетонных конструкциях автомобильной эстакады, коррозия металлических элементов, разрушение бетона на участках берегоукрепления, оголение арматуры и смещение железобетонных плит.

Специалисты должны определить, в каком состоянии находятся сооружения и можно ли их дальше безопасно использовать. Если потребуется ремонт или реконструкция, подрядчик должен подготовить рекомендации и определить необходимый объем работ.

На выполнение работ отводится 20 рабочих дней после заключения контракта. Заявки на участие в закупке принимают до 12 ноября, итоги планируют подвести 13 ноября 2026 года.

Напоминаем, ранее стало известно, что в Сургуте одобрили заявку на очистку реки Саймы по федеральной программе. Проектирование запланировали на 2028 год, сами работы − на 2029-2030 годы. Перед этим городу необходимо установить очистные сооружения на выпусках ливневых стоков и обследовать гидротехнические сооружения.