В Центральном районе Сургута парки оказались доступнее всего

В четырех микрорайонах Сургута ‒ 15а, 16а, 27-м и 30-м ‒ ни один многоквартирный дом не находится в пределах 500 метров от парка. Это следует из данных сервиса Relocat.

Получше ситуация в 25-м микрорайоне, где парк есть в пределах 500 метров лишь от 2% домов. В 34-м и 13а микрорайонах этот показатель составляет 3%, а в 28-м ‒ 7%. При этом в других частях города картина совершенно иная. Например, в 3-м, 8-м, 9-м, 17-м и 22-м микрорайонах парк находится не дальше 500 метров от каждого учтенного многоквартирного дома.

Если сравнивать крупные районы Сургута, лучше всего ситуация в Центральном: здесь парки доступны в радиусе 500 метров от 85% домов. В Северном жилом районе показатель составляет 47%, в Северо-Восточном ‒ 39%, а в Восточном ‒ 35%.

При составлении карты сервис учитывал расстояние до парков от многоквартирных домов. Поэтому отсутствие парка в радиусе 500 метров не означает, что в микрорайоне совсем нет зелени или других мест для прогулок. Напомним, в 2026 году в Сургуте продолжили обновлять городские парки и скверы. В частности, в парке «За Саймой» благоустраивали пешеходные дорожки, в «Кедровом логу» начали обустраивать первый в городе сухой фонтан, а в сквере Дружбы народов завершили ремонт с установкой нового освещения и скамеек.