Жители Тюменской области написали Большой этнографический диктант в 2026 году

Жители Тюменской области присоединились к Большому этнографическому диктанту и проверили знания об истории, традициях и культуре народов России. О проведении очной площадки в областном центре рассказало издание «Тюменская область сегодня».

Участники отвечали на вопросы о мифологии марийцев, военачальниках Башкирии, русских поговорках и народных ремеслах. Акцию приурочили ко Дню народного единства. Она проходит по всей стране с 3 по 12 ноября, после чего организаторы опубликуют правильные ответы.

Общероссийские результаты диктанта подведут 12 декабря, в День Конституции. Итоги по Тюменской области могут появиться раньше. Награждение участников не предусмотрено, поскольку проект носит просветительский характер и помогает больше узнать о народах страны.

«Она нужна, чтобы люди могли узнать историю народов, проживающих в Российской Федерации, их культуру», — объяснила региональный координатор акции Екатерина Гагарина.

Председатель областного комитета по делам национальностей Роман Рзаев отметил, что в Год единства народов России государственные и общественные организации уделяют особое внимание межнациональным отношениям. В регионе прошли организационные встречи, участники которых выработали единый подход к этой работе.

Еще одним направлением стала адаптация людей, приезжающих в Тюменскую область из других стран. По словам Романа Рзаева, экономически привлекательный регион закономерно становится точкой притяжения для представителей разных культур. Общей основой для них остается российская гражданская идентичность.

Ранее СИА-ПРЕСС сообщал, что учреждения Тюменской области подготовили ко Дню народного единства более 300 мероприятий. В программу вошли концерты национальных коллективов, выставки, экскурсии, викторины и этнографические проекты. Одной из площадок Большого этнографического диктанта стал Дворец национальных культур «Строитель».