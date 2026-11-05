Рейсы Utair в октябре задерживались в среднем почти на три часа

В октябре авиакомпания Utair выполнила по расписанию лишь 52% рейсов. Об этом сообщили в телеграм-канале «Авиаторщина». При этом 68 рейсов компании были отменены, а средняя задержка у перевозчика составила 2 часа 56 минут. По уровню пунктуальности Utair оказался на 14 месте среди 22 российских и 28 иностранных авиакомпаний, вошедших в рейтинг.

В целом октябрь для авиарынка оказался сложным. По информации «Авиаторщины», из 69,2 тысячи рейсов крупнейших российских и иностранных авиакомпаний только 51,3% были выполнены вовремя. Еще 44,4% рейсов задержали, а 4,4% отменили.

Одной из главных причин сбоев стали временные ограничения работы аэропортов из-за угроз безопасности. В октябре, по данным RunAvia, такие ограничения вводились 495 раз в 49 аэропортах, что сказалось на расписании, маршрутах и работе перевозчиков по всей стране.