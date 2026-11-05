Президент России обозначил приоритеты для национальной политики

Накануне Дня народного единства президент России Владимир Путин провел заседание Совета по межнациональным отношениям. Его участники подвели итоги Года единства народов России и обсудили продолжение начатых проектов. Одним из предложений стало объявление 2027-2036 годов десятилетием единства народов России.

В течение года по всей стране прошли тысячи мероприятий, в которых участвовали более 50 млн человек. В числе крупнейших событий — Международный фестиваль молодежи, всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» и марафон «Знание. Первые». Собственные проекты запускали волонтеры, общественные и творческие организации, школы, библиотеки и сельские клубы.

«Год единства стал не просто первым годом реализации этой Стратегии, но и практической, живой иллюстрацией ее приоритетов. Сама идея проведения Года получила отклик в обществе», — отметил Владимир Путин.

Президент предложил сохранить инициативы, которые получили поддержку жителей, систематизировать их и включить наиболее успешные в планы реализации Стратегии государственной национальной политики. Работа должна продолжиться уже в 2027 году и последующий период. «Считаю, что Год единства не должен закончиться 31 декабря. Этим нужно заниматься постоянно. Поэтому, конечно, 31 декабря ничего не заканчивается. Нужно найти формы продолжения этой работы», — подчеркнул Владимир Путин.

Участники Совета поддержали продолжение программы и выступили с инициативой объявить следующие десять лет десятилетием единства народов России. Предполагается, что такой формат позволит распространить успешные региональные практики, расширить общественные проекты и совершенствовать систему государственной национальной политики.

На заседании также представили результаты социологических исследований. Доля опрошенных, оценивающих межэтническую обстановку как напряженную, взрывоопасную или конфликтную, снизилась с 28 до 13%. Число доброжелательных оценок выросло с 5,9 до 16,6%. Основное восприятие ситуации сместилось от напряженности к нейтральности.

При этом президент призвал не считать достигнутые результаты окончательными. По его словам, национальная политика требует постоянного внимания, поскольку общественное единство связано с сохранением суверенитета и территориальной целостности страны.

«Мы никогда не должны забывать, ни одной секунды не должны забывать о важности того, чем мы занимаемся. Единство народов Российской Федерации — это основное, главное, фундаментальное условие сохранения суверенитета, территориальной целостности, а значит, и сохранения самой России», — заявил глава государства.

В Год единства начала действовать Стратегия государственной национальной политики до 2036 года. Среди ее целей — укрепление общероссийской гражданской идентичности при сохранении этнокультурного многообразия. В документе также обозначены межкультурный диалог и уважение к традиционным религиям.

Для реализации национальной политики сформировали правительственную комиссию, утвердили основы государственной языковой политики и план соответствующей работы. Продолжилась подготовка специалистов, а систему мониторинга межэтнических конфликтов и реагирования на риски ускорили: срок реакции сократился с десяти дней до четырех часов.

Отдельно участники заседания обсудили применение указа о традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Президент подчеркнул необходимость совершенствовать нормативную базу, одновременно избегая чрезмерных ограничений. «Все принимаемые нами юридически обязывающие нормы не должны мешать развитию, не должны мешать движению вперед», — сказал Владимир Путин.

Заседание прошло в канун Дня народного единства, который Россия отмечает 4 ноября. Праздник учрежден в память об освобождении Москвы от интервентов в 1612 году народным ополчением Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. В него вошли представители разных сословий и территорий, объединившиеся перед общей угрозой.

Сегодня историческая дата дополняется современными культурными и семейными традициями. В городах проходят концерты, выставки и народные гулянья. Получила распространение акция «Пирог на четвертое»: ее участники готовят угощение для близких, передают рецепты другим семьям, а также отправляют выпечку военнослужащим и жителям приграничных территорий.