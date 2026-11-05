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Успешные проекты Года единства народов России планируют продолжить после 31 декабря

Президент России обозначил приоритеты для национальной политики

Успешные проекты Года единства народов России планируют продолжить после 31 декабря
Фото t.me/kuharuk_ruslan

Накануне Дня народного единства президент России Владимир Путин провел заседание Совета по межнациональным отношениям. Его участники подвели итоги Года единства народов России и обсудили продолжение начатых проектов. Одним из предложений стало объявление 2027-2036 годов десятилетием единства народов России.

В течение года по всей стране прошли тысячи мероприятий, в которых участвовали более 50 млн человек. В числе крупнейших событий — Международный фестиваль молодежи, всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца» и марафон «Знание. Первые». Собственные проекты запускали волонтеры, общественные и творческие организации, школы, библиотеки и сельские клубы.

«Год единства стал не просто первым годом реализации этой Стратегии, но и практической, живой иллюстрацией ее приоритетов. Сама идея проведения Года получила отклик в обществе», — отметил Владимир Путин.

Президент предложил сохранить инициативы, которые получили поддержку жителей, систематизировать их и включить наиболее успешные в планы реализации Стратегии государственной национальной политики. Работа должна продолжиться уже в 2027 году и последующий период. «Считаю, что Год единства не должен закончиться 31 декабря. Этим нужно заниматься постоянно. Поэтому, конечно, 31 декабря ничего не заканчивается. Нужно найти формы продолжения этой работы», — подчеркнул Владимир Путин.

Участники Совета поддержали продолжение программы и выступили с инициативой объявить следующие десять лет десятилетием единства народов России. Предполагается, что такой формат позволит распространить успешные региональные практики, расширить общественные проекты и совершенствовать систему государственной национальной политики.

На заседании также представили результаты социологических исследований. Доля опрошенных, оценивающих межэтническую обстановку как напряженную, взрывоопасную или конфликтную, снизилась с 28 до 13%. Число доброжелательных оценок выросло с 5,9 до 16,6%. Основное восприятие ситуации сместилось от напряженности к нейтральности.

При этом президент призвал не считать достигнутые результаты окончательными. По его словам, национальная политика требует постоянного внимания, поскольку общественное единство связано с сохранением суверенитета и территориальной целостности страны.

«Мы никогда не должны забывать, ни одной секунды не должны забывать о важности того, чем мы занимаемся. Единство народов Российской Федерации — это основное, главное, фундаментальное условие сохранения суверенитета, территориальной целостности, а значит, и сохранения самой России», — заявил глава государства.

В Год единства начала действовать Стратегия государственной национальной политики до 2036 года. Среди ее целей — укрепление общероссийской гражданской идентичности при сохранении этнокультурного многообразия. В документе также обозначены межкультурный диалог и уважение к традиционным религиям.

Для реализации национальной политики сформировали правительственную комиссию, утвердили основы государственной языковой политики и план соответствующей работы. Продолжилась подготовка специалистов, а систему мониторинга межэтнических конфликтов и реагирования на риски ускорили: срок реакции сократился с десяти дней до четырех часов.

Отдельно участники заседания обсудили применение указа о традиционных российских духовно-нравственных ценностях. Президент подчеркнул необходимость совершенствовать нормативную базу, одновременно избегая чрезмерных ограничений. «Все принимаемые нами юридически обязывающие нормы не должны мешать развитию, не должны мешать движению вперед», — сказал Владимир Путин.

Заседание прошло в канун Дня народного единства, который Россия отмечает 4 ноября. Праздник учрежден в память об освобождении Москвы от интервентов в 1612 году народным ополчением Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. В него вошли представители разных сословий и территорий, объединившиеся перед общей угрозой.

Сегодня историческая дата дополняется современными культурными и семейными традициями. В городах проходят концерты, выставки и народные гулянья. Получила распространение акция «Пирог на четвертое»: ее участники готовят угощение для близких, передают рецепты другим семьям, а также отправляют выпечку военнослужащим и жителям приграничных территорий.


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05 ноября в 14:31, просмотров: 394, комментариев: 0
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