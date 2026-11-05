Жители Югры проверили знания о народах России и собрались в общем праздничном хороводе

В Югре отметили День народного единства. Центральные праздничные мероприятия прошли в Национальном центре «Россия» в Ханты-Мансийске. Здесь юным жителям округа вручили первые паспорта, наградили общественников и коллективы, развивающие межнациональное сотрудничество, провели Большой этнографический диктант и концерт «Хоровод: энергия единства».

С праздником жителей региона поздравил губернатор Югры Руслан Кухарук. Он напомнил, что дата связана с многовековой историей страны, трудом предков и готовностью людей объединяться ради общей цели. «Для нас с вами этот праздник является напоминанием об искренней любви к Родине, глубоком уважении к подвигам и труду предков, о солидарности и стремлении быть достойными гражданами своей Отчизны», — отметил глава региона.

По традиции одной из главных церемоний стало вручение первых паспортов подросткам, проявившим себя в учебе, спорте, творчестве, общественной и добровольческой работе. В Ханты-Мансийск приехали ребята из разных городов и районов округа. «Сегодня в зале ребята, которые уже вносят свой вклад в процветание своей школы, спортивной секции, кружка искусства и культуры, своей малой родины, нашего региона и нашей страны», — обратился к участникам Руслан Кухарук.

Первый паспорт из рук губернатора получил хантымансиец Максим Беспятых — активист «Движения Первых» и лауреат городской премии «Спортивная элита». Он занимается лыжными гонками с шести лет, побеждал в «Лыжне России», входит в резерв сборной округа и совмещает спорт с успешной учебой и изучением иностранных языков.

Среди участников церемонии была и сургутянка Елена Дмитриева. Она руководит Советом Первых в первичном отделении школы № 7, организует добровольческие и патриотические акции, работает вожатой в пришкольном лагере. В 2026 году ее школьная команда победила во всероссийском конкурсе первичных отделений, а сама Елена стала призером нескольких проектов «Движения Первых».

В этот же день губернатор вручил премии «За вклад в развитие межэтнических отношений в Югре». Награда существует с 2012 года, в нынешнем году на нее претендовали 29 кандидатов.

Лауреатом стала заместитель директора школы № 2 Покачей Гульчачак Галимова, возглавляющая организацию «Туган як» и местное отделение «Ассамблеи народов России». При ее участии проходили праздники на языках народов Югры, Дни Республики Башкортостан и окружной съезд Конгресса татар.

Награды также получили национально-культурная организация «Русичи» из Урая и коллектив АО «Управление технологического транспорта» из Нягани. Фестиваль русского гостеприимства, организованный «Русичами», собрал более тысячи человек, а акция «Многонациональное добрососедство» — свыше полутора тысяч. Няганское предприятие отметили за помощь в трудоустройстве и социально-культурной адаптации иностранных граждан.

Еще одной частью программы стал XI Большой этнографический диктант. Вместе с жителями задания выполнил Руслан Кухарук. На ответы участникам отводили 45 минут. Некоторые вопросы были представлены в видеоформате участниками специальной военной операции и представителями народов России. Один из них подготовил председатель Союза оленеводов Югры Степан Кечимов.

«Участие в проекте — не просто проверка знаний, а возможность почувствовать сопричастность к общей истории и культуре нашей страны», — подчеркнул губернатор.

Площадки диктанта продолжат работу в муниципалитетах округа: 6 ноября акция пройдет в Югорске, Кышике, Излучинске и Советском, 7 ноября — в Когалыме, 9 ноября — в Детском этнокультурно-образовательном центре Ханты-Мансийска. В этом году задания выполняют только очно.

Опыт Югры представляют и на Международной неделе «Народы России» в Москве. Делегация округа участвует в обсуждении национальной политики, сохранения исторической памяти и поддержки русского языка. В ее состав вошли представители коренных народов Севера.

Завершился праздник концертом «Хоровод: энергия единства». В программу вошли 13 музыкальных номеров и аудиоистории о празднике, а финалом стал общий хоровод, объединивший артистов и зрителей.